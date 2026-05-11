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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren (Ems) - Körperliche Auseinandersetzung nach Schützenfest - Polizei sucht Zeugen

Haren (Ems) (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 10.05.2026, kam es gegen 02:00 Uhr im Bereich des Fliederwegs in Haren (Ems) zu einer schweren Körperverletzung zum Nachteil zweier 44-jähriger Männer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Geschädigten gemeinsam mit weiteren Personen auf dem Heimweg vom Schützenfest, als sie von einer bislang unbekannten Gruppe von etwa acht jungen Männern angegriffen wurden. Die Täter sollen dabei unter anderem Schlagstöcke eingesetzt haben und mehrfach auf die beiden Männer eingeschlagen haben.

Nach Angaben der Zeugen bestand bereits zuvor im Festzelt eine verbale Auseinandersetzung mit der späteren Tätergruppe. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Tätergruppe geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Telefonnummer (05932) 72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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