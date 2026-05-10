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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Vermisster 77-Jähriger tot im Kanal aufgefunden

Meppen (ots)

Seit gestern gegen 01:00 Uhr wurde ein 77-jähriger Mann aus dem Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Mannes.

Am heutigen Morgen gegen 09:30 Uhr meldete ein Kanufahrer eine leblose Person, die in der Ems trieb. Die Person befand sich in Ufernähe unterhalb der Brücke der B70. Alarmierte Feuerwehr- und Rettungskräfte konnten den Mann aus dem Wasser bergen. Es handelt sich bei der leblosen Person um den vermissten 77-Jährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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