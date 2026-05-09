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POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung - 77-Jähriger vermisst

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung - 77-Jähriger vermisst
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Meppen (ots)

Seit heute Nacht gegen 1 Uhr wird der 77-jährige Reinhard Heller aus dem Ludmillenstift vermisst. Herr Heller ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 203
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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