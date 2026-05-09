Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung - 77-Jähriger vermisst
Meppen (ots)
Seit heute Nacht gegen 1 Uhr wird der 77-jährige Reinhard Heller aus dem Ludmillenstift vermisst. Herr Heller ist auf medizinische Hilfe angewiesen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490.
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Marina Bruns
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