Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz - Zeugen gesucht
Sögel (ots)
Am Dienstag, den 06. Mai 2026, kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:25 Uhr auf dem Parkplatz des Hospitals in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein 76-jähriger Mann hatte seinen silbernen Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der Beifahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mercedes-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
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