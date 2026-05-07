Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Dienstag, den 06. Mai 2026, kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:25 Uhr auf dem Parkplatz des Hospitals in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 76-jähriger Mann hatte seinen silbernen Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der Beifahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mercedes-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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