Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Haren (ots)

Am Montag, den 04.05.2026, kam es gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes "Nah & Gut" an der Hemsener Straße im Ortsteil Wesuwe zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte dabei mit einem gegenüber abgestellten grünen Anhänger, der sich hinter einem Sprinter befand und mit Bauzaunelementen beladen war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

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