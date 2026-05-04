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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht auf Verbrauchermarkt-Parkplatz

Schüttorf (ots)

Am 30.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:21 Uhr auf der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes mit einem in einer Parklücke abgestellten schwarzen Mercedes CLA.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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