Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge (Emsland) - Motorradfahrer schwerst verletzt nach Unfall - möglicher nächtlicher Verlauf

Renkenberge (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, wurde gegen 06:25 Uhr auf dem Friedhofsweg zwischen Renkenberge und Kluse ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Kradfahrer den Friedhofsweg in Richtung Kluse. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Motorrad und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten medizinischen Erkenntnissen könnte der Unfall bereits in der Nacht passiert sein, da der Verletzte stark unterkühlt aufgefunden wurde.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell