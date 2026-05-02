Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Halle bei Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet

Halle bei Neuenhaus (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 13:35 Uhr an der Straße Am Feldkamp in Halle bei Neuenhaus zu einem versuchten Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus einer 78-jährigen Frau. Die Bewohnerin bemerkte den Eindringling, woraufhin dieser umgehend aus dem Gebäude flüchtete.

Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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