Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Bäckereiparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr am Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Bäckerei.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim rückwärtigen Ausparken einen daneben abgestellten weißen Audi A3 im Bereich der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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