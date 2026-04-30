Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Twist - Brand eines Holzschuppens - kein Personenschaden
Twist (ots)
Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 11:00 Uhr im Schwalbenweg in Twist zu einem Brand.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Holzschuppen in Vollbrand. Eine 72-jährige Nachbarin wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam und informierte die Eigentümer.
Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte im Einsatz.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt, davon etwa 10.000 Euro an der Gartenhütte. Personen wurden nicht verletzt.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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