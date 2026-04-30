Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg

Westoverledingen

Leer

Weener - Gemeinsamer Ermittlungserfolg gegen mutmaßliche Tätergruppierung im Bereich des Drogenhandels - Mehrere Festnahmen und Durchsuchungen

Bild-Infos

Download

Papenburg / Westoverledingen / Leer / Weener (ots)

Im Rahmen intensiver und aufwendiger Ermittlungen ist der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück ein bedeutender Schlag gegen eine mutmaßlich bandenmäßig agierende Tätergruppierung im Bereich des unerlaubten Handels mit Kokain in nicht geringer Menge gelungen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Hinweise darauf, dass eine Gruppierung den Raum Papenburg mit Kokain versorgen soll. Diese Hinweise konnten im Zuge umfangreicher Ermittlungen, welche über ein Jahr andauerten, bestätigt und weiter verdichtet werden. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Ermittlungsgruppe im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim eingerichtet.

Die Ermittlungen richteten sich ausdrücklich nicht gegen Kleinstkriminalität, sondern gegen den Verdacht eines organisierten und arbeitsteilig betriebenen Handels mit harten Betäubungsmitteln. Im Verlauf der Ermittlungen konnten mehrere Beschuldigte identifiziert und Strukturen sichtbar gemacht werden, die auf ein bandenmäßiges Vorgehen schließen lassen.

Darüber hinaus ergaben sich dringende Tatverdachtsmomente gegen zwei Beschuldigte im Zusammenhang mit einer schweren Brandstiftung im Raum Emden*, wobei ein Einfamilienhaus in Brand gesetzt wurde. Einer dieser Beschuldigten steht nach derzeitigem Stand in Verbindung zur ermittelten Tätergruppierung. Das Branddelikt konnte im Rahmen der laufenden Ermittlungen mit aufgeklärt werden.

Am 28.04.2026 erfolgten zeitgleich mehrere Durchsuchungen und Festnahmen. Aufgrund der koordinierten Maßnahmen an mehreren Objekten waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt, darunter Kräfte der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, Leer und Emden, Diensthundeführer der Polizeidirektion Osnabrück, Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Spezialkräfte. Die Festnahmen verliefen ohne Zwischenfälle.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden unter anderem rund 270 Konsumeinheiten Kokain, etwa 250 Gramm Amphetamin, Bargeld, Waffen, Verpackungsmaterialien, Datenträger sowie weitere Beweismittel sichergestellt.

Gegen insgesamt vier Beschuldigte wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Dabei handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Westoverledingen, einen 25-Jährigen aus Westoverledingen, einen 20-Jährigen aus Aschendorf sowie einen weiteren 20-jährigen Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Branddelikt. Die Beschuldigten wurden nach Vorführung beim Amtsgericht in Osnabrück anschließend in verschiedenen Justizvollzugsanstalten verbracht.

Weitere Beschuldigte, darunter ein 27-Jähriger aus Papenburg, eine 27-Jährige aus Westoverledingen sowie ein 28-Jähriger aus Westoverledingen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen. Gegen sie dauern die Ermittlungen an.

Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim hebt insbesondere die intensive Ermittlungsarbeit sowie die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück hervor, die maßgeblich zu diesem Ermittlungserfolg beigetragen haben. Die Ermittlungen sind ausdrücklich noch nicht abgeschlossen. Aus den bisherigen Erkenntnissen werden weitere Maßnahmen folgen. Weitere Angaben können derzeit mit Blick auf das laufende Verfahren nicht gemacht werden.

Polizeipräsident Friedo de Vries lobte die erfolgreiche Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen: "Kokainhandel in dem Stil kennen wir aus Großstädten und ist inzwischen leider auch hier in unserer Region angekommen. Phänomene und Handelspraktiken im Zusammenhang mit Rauschgift beschränken sich nicht auf Ballungsräume, Großstädte und bestimmte Milieus. Der Ermittlungserfolg zeigt, dass wir professionell, beharrlich und in eng abgestimmter Polizeiarbeit erfolgreich sein können. Solch komplexe Umfangsverfahren sind aber immer auch Herausforderungen für unsere Organisation. Umso beachtlicher ist der Ermittlungserfolg, das Erhellen und Zerschlagen des organisierten Netzwerks und der kriminellen Handelsketten. Gut auch, dass im Zuge des Verfahrens auch eine schwere Brandstiftung aufgeklärt werden konnte. Kurz: Professionelle und leistungsstarke Polizeiarbeit, für die ich den eingesetzten Kräften und der Staatsanwaltschaft Osnabrück dankbar bin."

* https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104235/6254151

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell