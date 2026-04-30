Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hüven - Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Hüven (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 28.04.2026, 22:00 Uhr, und Mittwoch, dem 29.04.2026, 08:30 Uhr, kam es an der Lahner Straße in Hüven zu einem Einbruch in ein Vereinsheim.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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