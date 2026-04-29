Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 28.04.2026, kam es gegen 16:01 Uhr in der Goethestraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer die Goethestraße hinter einem Pkw. Als der 34-jährige Pkw-Fahrer nach rechts auf einen Parkstreifen abbog, fuhr der E-Scooter auf den VW Passat auf und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 14 bis 17 Jahre alt

- dunkle Bekleidung

- auffällig glänzende schwarze Pufferjacke

- unterwegs mit einem schwarzen E-Scooter mit Federung

Nach Angaben des Geschädigten soll sich der Jugendliche nach dem Unfall im Bereich des Stadtparks aufgehalten haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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