Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - 17 Personen wegen beschädigter Gasleitung evakuiert

Geeste (ots)

Gestern Nachmittag zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr kam es in der Hedwigstraße in Geeste zu einem Feuerwehreinsatz mit Evakuierung.

Denn im Zuge des Aufstellens von Masten für den Straßenschmuck eines bevorstehenden Schützenfestes wurden Löcher in den Boden gebohrt. Dabei wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, sodass Gas austrat und ein entsprechender Geruch wahrgenommen wurde.

Nach Alarmierung der Einsatzkräfte mussten vorsorglich 17 Personen im Umkreis von etwa 100 Metern ihre Häuser verlassen. Die beschädigte Leitung konnte gegen 16:15 Uhr erfolgreich verschlossen werden. Verletzt wurde niemand.

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