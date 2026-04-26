Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Clubhaus - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 24. April 2026, 19:30 Uhr, und Samstag, dem 25. April 2026, 15:00 Uhr, kam es in Haren an der Straße "Am alten Hafen" zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Clubhaus eines Wassersportvereins. Im Inneren entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette. Zur genauen Höhe des Diebesguts liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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