PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - 58-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Emlichheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 17:50 Uhr in Emlichheim im Kreuzungsbereich der Ölstraße/Ossestraße ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf der Ölstraße unterwegs und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich die Ossestraße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Pkw die Ossestraße in Richtung Emlichheim; in seinem Fahrzeug befand sich zudem ein 16-jähriger Beifahrer.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw, wodurch der 58-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-jährige Autofahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 08:15

    POL-EL: Meppen - Flächenbrand auf Gelände vom WTD 91 - keine Verletzten

    Meppen (ots) - Gestern gegen 11:00 Uhr kam es in Meppen bei der Straße "Schießplatz" auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 zu einem Flächenbrand. Betroffen war eine etwa 50 Meter breite und 200 Meter lange Fläche. Nach bisherigen Erkenntnissen führten drei Forstarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit Arbeiten an einem im Moor stehenden Hochsitz durch. ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 08:14

    POL-EL: Walchum - 6-Jährige bei Unfall verletzt

    Walchum (ots) - Gestern kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Heidhürenweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 6-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad von einer Stichstraße aus Richtung Am Fehnsee kommend in den Heidhürenweg. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 46-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich das Mädchen leicht verletzte. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 08:13

    POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Wohnhaus

    Salzbergen (ots) - Gestern in der Zeit von 14:45 Uhr bis 17:50 Uhr kam es in der Schüttorfer Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten dieses und entwendeten Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 - 948550 zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren