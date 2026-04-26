Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emlichheim - 58-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt
Emlichheim (ots)
Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 17:50 Uhr in Emlichheim im Kreuzungsbereich der Ölstraße/Ossestraße ein schwerer Verkehrsunfall.
Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf der Ölstraße unterwegs und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich die Ossestraße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Pkw die Ossestraße in Richtung Emlichheim; in seinem Fahrzeug befand sich zudem ein 16-jähriger Beifahrer.
Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw, wodurch der 58-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-jährige Autofahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.
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