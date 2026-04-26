Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Flächenbrand auf Gelände vom WTD 91 - keine Verletzten

Meppen (ots)

Gestern gegen 11:00 Uhr kam es in Meppen bei der Straße "Schießplatz" auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 zu einem Flächenbrand. Betroffen war eine etwa 50 Meter breite und 200 Meter lange Fläche.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten drei Forstarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit Arbeiten an einem im Moor stehenden Hochsitz durch. Dabei trennten sie mit einem Winkelschleifer eine Schraube. Der hierbei entstandene Funkenflug entzündete zunächst den oberflächlichen Bewuchs der Moorfläche. Aufgrund der Trockenheit sowie des vorherrschenden Windes breitete sich das Feuer in der Folge zügig aus.

Durch das schnelle Eingreifen der Betriebsfeuerwehr der Wehrtechnischen Dienststelle sowie mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Klein Berßen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Gegen 18:00 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht, sodass keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung bestand.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden an der Moorfläche sowie an mehreren Bäumen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

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