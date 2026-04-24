Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.04.2026, 14:00 Uhr, und Donnerstag, 23.04.2026, 10:00 Uhr, kam es in Lingen in der Feldstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Heckscheibe eines schwarzen VW Polo durch einen Steinwurf beschädigt.

Die Polizei Lingen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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