Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.04.2026, 14:00 Uhr, und Donnerstag, 23.04.2026, 10:00 Uhr, kam es in Lingen in der Feldstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Heckscheibe eines schwarzen VW Polo durch einen Steinwurf beschädigt.
Die Polizei Lingen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell