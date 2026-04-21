Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw mit NOH-Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen Sonntag, 19. April 2026, 22:30 Uhr, und Montag, 20. April 2026, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Straße "Hilgestiege" einen Pkw entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die Täterschaft das Grundstück und verschaffte sich Zugang zu dem verschlossenen Fahrzeug. Wie genau das Fahrzeug geöffnet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Dodge Ram 1500 mit dem amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk NOH.

Die bislang unbekannte Täterschaft entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell