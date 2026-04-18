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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall zwischen Elektrodreirad und Lastenfahrrad - Polizei sucht Beteiligten

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, kam es gegen 10:00 Uhr im Bereich der Lichtzeichenanlage Rathausstraße / Hauptkanal rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Elektrodreirad und einem Lastenfahrrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerten beide Verkehrsteilnehmer zeitgleich die Rathausstraße, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Infolge der Kollision stürzte der Fahrer des Elektrodreirads und zog sich dabei Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden am Elektrodreirad.

Nach dem Unfall erkundigte sich der Fahrer des Lastenfahrrads noch nach dem Befinden des Gestürzten. Im Anschluss verließen beide Beteiligten die Unfallstelle.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Fahrer des Elektrodreirads verletzt wurde. Zur vollständigen Klärung des Unfallgeschehens sowie zur Feststellung des bislang unbekannten Fahrers des Lastenrads bittet die Polizei um Hinweise.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des Lastenfahrrads, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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