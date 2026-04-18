Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfallflucht beim Ausparken - Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:08 Uhr in der Weidenstraße in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen daneben abgestellten grauen Citroën C4. Dabei entstand Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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