Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Radweg - Pedelecfahrer leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Dienstagmorgen, den 14.04.2026, kam es gegen 05:20 Uhr auf dem Radweg entlang der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec den Radweg in Richtung Meyer Werft. Kurz hinter der Ampelkreuzung zur Bokeler Straße kam ihm ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen, der nach bisherigen Erkenntnissen ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Im Begegnungsverkehr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrradfahrer. Der 53-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden an seinem Pedelec.

Der unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien anzugeben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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