Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 14:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus einem Fahrzeug einen dort abgestellten blauen Opel Adam. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Mc Donalds an der Lingener Straße abgestellt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den flüchtigen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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