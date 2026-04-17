Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brutaler Angriff auf zwei Männer - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, kam es gegen 16:10 Uhr im Bereich der Delpstraße in Lingen zu einer schweren Gewalttat.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein 38-jähriger und ein 46-jähriger Mann auf einer Grünfläche zwischen der Delpstraße und der Kardinal-von-Galen-Straße, nahe einer Bushaltestelle, von einer Gruppe aus vier bis fünf bislang unbekannten Tätern angegriffen.

Die Angreifer gingen äußerst brutal vor: Die beiden Männer wurden geschlagen und auch noch am Boden liegend mehrfach getreten. Zudem wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fahrrad eingesetzt, um auf eines der Opfer einzuwirken.

Beide Männer erlitten schwere Verletzungen, insbesondere im Gesichtsbereich.

Im Anschluss an die Tat entwendeten die Täter persönliche Gegenstände der Opfer, darunter Smartphones sowie eine Jacke, und flüchteten in Richtung Delpstraße.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden. Die Polizei sichert einen vertraulichen Umgang mit entsprechenden Hinweisen zu.

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