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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Verkehrsunfall mit Kind - Vierjähriger schwer verletzt

Sustrum (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 16.04.2026, kam es gegen 15:35 Uhr im Bereich der Dorfstraße/K156 in Sustrum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein vierjähriger Junge mit seinem Kinderfahrrad auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 63-jährigen Mannes, der mit einem Opel Grandland X die K156 aus Richtung Niederlangen in Richtung Sustrum befuhr.

Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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