Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht am Fahrbahnrand - Polizei sucht Zeugen
Sögel (ots)
Sonntag, dem 12.04.2026, zwischen 00:01 Uhr, und 01:00 Uhr, kam es in der Sprakeler Straße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Mercedes E-Klasse. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in Höhe der dortigen Kirche. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell