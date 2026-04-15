Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht im Ferienzentrum Schloss Dankern - Polizei sucht Zeugen
Haren (ots)
In der Zeit zwischen Montag, dem 13.04.2026, 20:00 Uhr, und Dienstag, dem 14.04.2026, 13:00 Uhr, kam es in der Rentmeisterstraße im Bereich des Ferienzentrums Schloss Dankern in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Seat Cupra Formentor, der im genannten Zeitraum vor einem Ferienhaus abgestellt war.
Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
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