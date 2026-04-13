Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Exhibitionistische Handlung - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es gegen 18:20 Uhr im Bereich der Emmelner Straße in Haren zu einer exhibitionistischen Handlung.

Ein bislang unbekannter Mann hielt sich in einem Fußgängerdurchgang zwischen den Straßen Am Steinkamp/Funkenkamp und der Emmelner Straße auf und manipulierte dort mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil. Ein 57-jähriger Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam, beobachtete den Mann und sprach ihn an.

Daraufhin gab der Unbekannte an, lediglich uriniert zu haben, entfernte sich jedoch kurz darauf mit einem Fahrrad in Richtung Emmeln.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 35 bis 40 Jahre alt

- kurze, dunkle Haare

- rote Oberbekleidung

- schwarze Jogginghose

- weiße Schuhe

Während des Vorfalls sollen sich zudem weitere Personen im Nahbereich aufgehalten haben, die mögliche Beobachtungen gemacht haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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