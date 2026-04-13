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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Verkehrsunfall beim Einbiegen - Kradfahrer verletzt

Surwold (ots)

Am Montagmorgen, den 13.04.2026, kam es gegen 06:30 Uhr auf der Hauptstraße in Surwold zu einem Verkehrsunfall.

Eine 54-jährige Fahrerin eines Mercedes B-Klasse beabsichtigte, aus der Straße Kanalplaatzen nach links auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrer eines Rollers, der die Hauptstraße in Richtung Sögel befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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