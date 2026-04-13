Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Surwold - Verkehrsunfall beim Einbiegen - Kradfahrer verletzt
Surwold (ots)
Am Montagmorgen, den 13.04.2026, kam es gegen 06:30 Uhr auf der Hauptstraße in Surwold zu einem Verkehrsunfall.
Eine 54-jährige Fahrerin eines Mercedes B-Klasse beabsichtigte, aus der Straße Kanalplaatzen nach links auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrer eines Rollers, der die Hauptstraße in Richtung Sögel befuhr.
Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.
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