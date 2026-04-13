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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit E-Scooter - Radfahrerin verletzt, Verursacher flüchtet

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich Gildehauser Weg/Kanalweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter Mann befuhr mit einem E-Scooter den Radweg verkehrswidrig auf der linken Seite in Richtung Kanalweg. Eine 50-jährige Frau war zur gleichen Zeit mit ihrem Pedelec auf dem Gildehauser Weg in südliche Richtung unterwegs. Nach dem Überqueren des Kanalwegs musste sie dem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer ausweichen und kollidierte dabei mit einem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der E-Scooter-Fahrer half der Frau wieder auf die Beine und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 25 bis 30 Jahre alt
   - schwarze Haare
   - bekleidet mit einem beigen Jogginganzug
   - weiße Adiletten
   - sprach Hochdeutsch

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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