Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit E-Scooter - Radfahrerin verletzt, Verursacher flüchtet

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich Gildehauser Weg/Kanalweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter Mann befuhr mit einem E-Scooter den Radweg verkehrswidrig auf der linken Seite in Richtung Kanalweg. Eine 50-jährige Frau war zur gleichen Zeit mit ihrem Pedelec auf dem Gildehauser Weg in südliche Richtung unterwegs. Nach dem Überqueren des Kanalwegs musste sie dem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer ausweichen und kollidierte dabei mit einem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der E-Scooter-Fahrer half der Frau wieder auf die Beine und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt

- schwarze Haare

- bekleidet mit einem beigen Jogginganzug

- weiße Adiletten

- sprach Hochdeutsch

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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