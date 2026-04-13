Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit E-Scooter - Radfahrerin verletzt, Verursacher flüchtet
Nordhorn (ots)
Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich Gildehauser Weg/Kanalweg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.
Ein bislang unbekannter Mann befuhr mit einem E-Scooter den Radweg verkehrswidrig auf der linken Seite in Richtung Kanalweg. Eine 50-jährige Frau war zur gleichen Zeit mit ihrem Pedelec auf dem Gildehauser Weg in südliche Richtung unterwegs. Nach dem Überqueren des Kanalwegs musste sie dem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer ausweichen und kollidierte dabei mit einem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Der E-Scooter-Fahrer half der Frau wieder auf die Beine und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- etwa 25 bis 30 Jahre alt
- schwarze Haare
- bekleidet mit einem beigen Jogginganzug
- weiße Adiletten
- sprach Hochdeutsch
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Christopher Degner
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