Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Tankstelle - Täter durch Betreiber gestört und geflüchtet

Haren (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.04.2026, kam es gegen 03:00 Uhr in der Bürgermeister-Esders-Straße in Haren zu einem Einbruch in eine Tankstelle.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Verkaufsraum entwendeten sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Flasche Alkohol sowie möglicherweise Zigaretten. Der 48-jährige Betreiber wurde durch die ausgelöste Alarmanlage geweckt und begab sich umgehend zur Tankstelle. Dort traf er im Kassenbereich auf einen jungen Mann. Nachdem er den Täter ansprach und auf das Eintreffen der Polizei hinwies, flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 bis 180 cm groß

- eher schlanke bis zierliche Statur

- etwa 20 bis 30 Jahre alt

- bekleidet mit dunkler Kleidung, darunter ein schwarzer Kapuzenpullover (Hoodie) und eine dunkle Hose

- möglicherweise trug er Handschuhe

- sprach mit dunkler, tiefer Stimme, mutmaßlich mit leicht osteuropäischem Akzent

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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