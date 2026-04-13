Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Verkehrsunfall auf B 214 - eine Person schwer verletzt

Andervenne (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es gegen 10:05 Uhr im Bereich der Frerener Straße (B 214) in Andervenne zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Eine 28-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die Straße "Am Messberg" und beabsichtigte, die Bundesstraße 214 zu überqueren, um ihre Fahrt auf der Straße "Im Dörpe" fortzusetzen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 48-jährige Fahrerin eines Honda, die die Frerener Straße aus Richtung Freren in Richtung Fürstenau befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell