Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter scheitern

Emsbüren (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 02.04.2026, 06:00 Uhr, und Mittwoch, dem 08.04.2026, 10:00 Uhr, kam es im Sperberweg in Emsbüren zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Glaselement der Eingangstür eines Wohnhauses, offenbar in der Absicht, durch die entstandene Öffnung die Tür von innen zu entriegeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht, da die Tür verschlossen war.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Telefonnummer 05903/703190 zu melden.

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