Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Werkzeuge von Baustelle entwendet

Haren (ots)

Zwischen Samstag, 4. April 2026, 20:20 Uhr, und Dienstag, 7. April 2026, 16:00 Uhr, kam es in Haren an der Emmelner Straße zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Container und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter 05932/72100 zu melden.

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