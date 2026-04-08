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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Elektrowerkzeuge im Wert von 100.000 EUR aus Betriebshalle entwendet - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Zwischen Sonntag, 6. April 2025, 19:00 Uhr, und Dienstag, 7. April 2026, 06:15 Uhr, kam es in Spelle im Löchteweg zu einem Einbruch auf einem Betriebsgelände. Bislang unbekannte Täter betraten unbefugt das Gelände und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle. Aus dieser entwendeten sie diverse Elektrogeräte im Wert von etwa 100.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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