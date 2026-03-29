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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfall an Tankstelleneinfahrt

Salzbergen (ots)

Am Samstag, den 28. März 2026, kam es in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr auf der Schüttorfer Straße (L39) in Salzbergen, im Bereich der Einfahrt zu einer Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren eine 40-jährige Fahrerin eines Opel, ein 28-jähriger Fahrer eines Mazda sowie eine 28-jährige Fahrerin eines Ford in genannter Reihenfolge die Schüttorfer Straße aus Richtung Rheine kommend in Fahrtrichtung Schüttorf. Dabei beabsichtigte die vorausfahrende 40-Jährige, nach rechts auf das Tankstellengelände einzubiegen, und reduzierte ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende 28-jährige Fahrer verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Die dahinterfahrende 28-jährige Ford-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Mazda auf, wodurch dieser auf den Opel geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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