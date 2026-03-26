Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht in der Borkumer Straße - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, kam es gegen 18:15 Uhr in der Borkumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau parkte ihren grauen Peugeot 108 am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer am vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Da der Verursacher sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, bittet die Polizei Papenburg Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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