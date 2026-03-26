Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Auto mit bulgarischem Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Kluse (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 24. März 2026, 20:00 Uhr und Mittwoch, dem 25. März 2026, 05:30 Uhr, kam es in der Kirchstraße zu einem Autodiebstahl. Eine 44-jährige Frau hatte ihren grünen Toyota Avensis mit bulgarischem Kennzeichen am Dienstagabend auf dem Parkplatz an der Kirchstraße abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass ihr Pkw nicht mehr vor Ort war. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Pkw in der Nacht. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dörpen unter der Telefonnummer 04963/919090 zu melden.

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