POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Twist (ots) - Gestern kam es gegen 13:43 Uhr auf der Südstraße zu einem Ausweichmanöver mit anschließendem Verkehrsunfall. Eine Frau befuhr mit ihrem Pkw die Südstraße, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn überquerte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich ihr Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht ...

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