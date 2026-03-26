Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin
Nordhorn (ots)
Gestern gegen 16:45 Uhr kam es auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 53-jährige Frau befuhr mit ihrem VW die Lingener Straße stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Wasserstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 66-jährige Radfahrerin, weswegen beide Verkehrsteilnehmerinnen zusammenstießen. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
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