Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 04. März 2026, 16:00 Uhr und Mittwoch, dem 18. März 2026, 16:00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter einen Werbeträger mit Farbe, der auf einem Kfz-Anhänger angebracht war. Der Anhänger wurde von einer Firma zu Werbezwecken genutzt und stand zum Tatzeitpunkt auf einer Grünfläche im Ostereschweg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich mit der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

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