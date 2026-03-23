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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Halle

Wietmarschen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, dem 22.03.2026, 11:30 Uhr, kam es an der Lohner Flugplatzstraße in Wietmarschen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise auf ein Grundstück und verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer dortigen Halle.

Aus dem Gebäude wurden unter anderem Werkzeug, Getränkedosen sowie Bargeld entwendet.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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