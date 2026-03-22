Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht am Mittelkanal links

Papenburg (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 00:00 Uhr in Papenburg an der Straße Mittelkanal links zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich in Richtung Bahnhof den Mittelkanal links und touchierte dabei einen ordnungsgemäß geparkten grauen Toyota Yaris auf Höhe der Hausnummer 59. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

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