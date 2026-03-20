Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Garagenbrand durch Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage

Freren (ots)

Gestern kam es gegen 14:20 Uhr in der Straße "Im Winkel" zu einem Brand in einer Garage. Aus bislang ungeklärter Ursache begann der Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage in der Garage zu qualmen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Flammenbildung, wodurch ein in der Garage abgestellter Porsche in Vollbrand geriet. Die beiden Bewohnerinnen, eine 55-jährige Frau sowie ihre 25-jährige Tochter, bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Beide Frauen erlitten eine Rauchgasvergiftung, wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort und konnte den Brand löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf deren angrenzendes Einfamilienhaus erfolgreich verhindert wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

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