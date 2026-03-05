Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - E-Scooter am Emsbad geklaut - Zeugen gesucht
Meppen (ots)
Gestern ist es zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters gekommen. Die Tat ereignete sich im Bereich des Emsbades an der Straße Nagelshof. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen dort verschlossen abgestellten E-Scooter des Herstellers Ninebot.
Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell