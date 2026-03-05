Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - E-Scooter am Emsbad geklaut - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Gestern ist es zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters gekommen. Die Tat ereignete sich im Bereich des Emsbades an der Straße Nagelshof. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen dort verschlossen abgestellten E-Scooter des Herstellers Ninebot.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

