Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Dienstag, 03. März 2026, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 04. März 2026, 06:15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Cohenstraße zu verschaffen. Entsprechende Spuren wurden an den Türen festgestellt. In das Haus gelangte der Täter jedoch nicht.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

