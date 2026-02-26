PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallflucht an der Königsberger Straße

Schüttorf (ots)

Am Dienstag, 24. Februar 2026, kam es gegen 10:05 Uhr in der Königsberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Transporters mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk "BI" (Bielefeld) setzte rückwärts auf die Hofeinfahrt eines Grundstücks an der Hausnummer 17 zurück und touchierte dabei eine Mauer. An der Mauer entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

