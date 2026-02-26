Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Befestigungspfähle von Jungbäumen entwendet

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 15. und dem 18. Februar 2026 ist es in der Straße Maschweg zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung gekommen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von insgesamt sieben frisch eingepflanzten Jungbäumen die Befestigungspfähle. Insgesamt wurden 21 Pfähle gestohlen. Zudem wurden bei zwei Bäumen die Anbindungen des sogenannten "Dreibocks" durchgeschnitten.

Ein örtlicher Garten- und Landschaftsbaubetrieb führt derzeit entlang der Straße Pflanzarbeiten durch. Bereits am 16. Februar gegen 16:00 Uhr stellte der Verantwortliche fest, dass einzelne Anbindungen durchtrennt worden waren. Diese wurden zunächst wieder instandgesetzt. Am 18. Februar gegen 08:00 Uhr wurde dann festgestellt, dass sämtliche Pfähle der sieben neu gepflanzten Bäume vollständig entwendet worden waren.

Durch die Taten entstand Sachschaden. Darüber hinaus entsteht zusätzlicher Arbeitsaufwand für den ausführenden Betrieb, da die Sicherungen erneut hergestellt werden müssen.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

