Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - 18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei mahnt zur Vorsicht zum Saisonbeginn

Emsbüren (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es gegen 17:35 Uhr auf der Straße Hesselte zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer war aus Richtung Lünne kommend in Fahrtrichtung Helschen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er ein Verkehrszeichen sowie die Schutzplanke. Anschließend wurde der junge Mann über die Schutzplanke geschleudert und kam dahinter zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Motorrad sowie am Verkehrszeichen und an der Schutzplanke entstand Sachschaden.

Präventiver Hinweis der Polizei:

Die aktuell milderen Temperaturen führen dazu, dass die ersten Motorrad- und Zweiradfahrer wieder auf den Straßen unterwegs sind. Gerade nach der Winterpause sollten Fahrzeuge vor der ersten Fahrt gründlich auf ihre Verkehrssicherheit überprüft werden. Dazu gehören insbesondere Bremsen, Reifen, Beleuchtung und Flüssigkeitsstände. Zudem ist zu bedenken, dass Fahrbahnen in dieser Jahreszeit noch verschmutzt oder rutschig sein können.

Die Polizei appelliert daher an alle Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer, ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen und mit erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell