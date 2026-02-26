PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es zwischen 09:05 Uhr und 10:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf derzeit ungeklärte Weise Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schubläden und Schränke durchwühlt.

Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

