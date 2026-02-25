Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Marktplatz-Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (19. Februar 2026) oder Freitag (20. Februar 2026), jeweils in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Marktplatzes in der Rathausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Ford Focus. An dem Fahrzeug entstanden Kratzer am vorderen linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell